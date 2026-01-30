Ужас во Львове: девушка нанесла 65 ударов ножом своему парню, сфотографировала тело и сбежала

Девушка задержана

Во Львове 19-летняя девушка во время ссоры нанесла своему 27-летнему парню 65 ножевых ранений. От полученных травм он скончался на месте. Теперь злоумышленнице светит срок.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

«После содеянного девушка сфотографировала тело на телефон, выбросила нож, окровавленную одежду и одеяло из окна, а затем вызвала такси, пытаясь скрыться. Труп обнаружил арендодатель, который спал в соседней комнате, и сразу сообщил полицию», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, между парой ранее возникали конфликты, а в день трагедии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что, вероятно, обострило конфликт.

Суд признал девушку виновной в убийстве с особой жестокостью и назначил наказание — 13 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей.

