Утренний обстрел Львова: Садовый рассказал о последствиях

Последствия обстрела

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В результате обстрела Львова зафиксированы значительные разрушения в Железнодорожном и Галицком районах. Среди пострадавших — один человек, его состояние стабильное.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в Telegram.

По его словам, в результате обстрела пострадало 46 жилых домов, в которых выбито более 500 окон. 15 квартир признаны непригодными для проживания, 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице.

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Кроме того, повреждены 20 автомобилей, а также три корпуса Львовской политехники, помещения городских судов и более 20 объектов малого и среднего бизнеса.

Также он сообщил, что для поддержки пострадавших жителей, с 10:00 до 16:00 12 и 13 июля на ул. Стороженко, 11 работает выездной ЦПАУ. Здесь можно подать заявление на компенсацию: 10-15 тыс. грн — на аренду жилья, 12 тыс. грн — за поврежденные окна, 8 тыс. грн — за двери

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что количество пострадавших возросло до шести. Среди них — 11-летний мальчик. Пятерым пострадавшим, в том числе ребенку, медики оказали помощь на месте. Один человек находится в больнице.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 12 июля армия РФ в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине.

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