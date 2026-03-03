Уникальная операция во Львове: мальчику удалили желчный из-за одного прокола

Во Львове 6-летнему мальчику удалили желчный пузырь

Во Львове хирурги детской больницы святого Николая провели 6-летнему мальчику операцию по удалению желчного пузыря по инновационной методике через один прокол вместо традиционных четырех разрезов.

Как сообщили в медучреждении, вмешательство выполнили через 1,5-сантиметровый разрез в области пупка. Такой подход позволяет снизить боль, риск осложнений и сократить период восстановления.

От реанимации к сложной операции

Давид родился преждевременно – на 28-й неделе беременности. В первые дни жизни врачи реанимации боролись за его жизнь. Однако продолжительная антибиотикотерапия, необходимая для спасения младенца, впоследствии привела к серьезному осложнению — образованию камней в желчном пузыре.

В течение нескольких лет медики пытались остановить развитие желчнокаменной болезни медикаментозно, однако состояние ребенка ухудшалось. Камни заполнили пузырь настолько, что он почти перестал функционировать, а мальчик страдал от постоянной боли.

По словам матери, у Давида часто болел живот, возникала рвота желчью, дважды он чуть не потерял сознание из-за движения камней. Мальчик вынужден был постоянно принимать спазмолитики.

Операция без шрамов

Несмотря на рекомендации подождать из-за возраста ребенка, родители обратились к львовским специалистам. В больнице святого Николая применили щадящую лапароскопическую методику через один прокол.

Медицинский директор заведения Александр Калинчук объяснил, что меньшее количество проколов означает меньшую боль и более быстрое восстановление. Кроме того, рубец после такой операции фактически незаметен, ведь прячется в пупке. Детей обычно выписывают менее чем за сутки, и в случае отсутствия осложнений они не нуждаются в строгой диете.

Именно так произошло и с Давидом. После операции мальчик быстро восстановился и уже вернулся к привычной жизни. Теперь он готовится в школу и может наслаждаться детством без боли.

