Украли почти 1 млн грн и Lexus: на Львовщине "потомки Довбуша" совершили жуткое преступление

На Львовщине осудили банду разбойников / © Pixabay

Во Львовской области осудили шестерых мужчин, которые напали на местных жителей и ограбили их. Таким образом злоумышленники «собирали деньги» для функционирования общественного объединения «Потомки Довбуша», в которое вступили в 2024 году.

Об этом говорится в приговоре Самборского горрайонного суда Львовской области.

Банда совершила дерзкое нападение на дом мужчины и женщины

По данным суда, шестеро мужчин, часть из которых была в общественном объединении «Потомки Довбуша» в январе 2025 года проникли в жилой дом, в котором жили мужчина и женщина. Там они угрожали потерпевшим и похитили мобильные телефоны, технику, золотые украшения и деньги. Впоследствии мужчины из сейфа похитили 925 тыс. грн и автомобиль «Лексус», который впоследствии оставили на улице.

Потерпевшему они нанесли материальный ущерб в размере 961 354 грн, а потерпевшей — 21 286 грн.

Что рассказали нападавшие

Организатор банды подтвердил версию следствия. Он отметил, что действительно мужчины напали на потерпевших, ограбили их дом, а из помещения офиса, которое принадлежит потерпевшим, вынесли более 925 тыс. грн. Впоследствии авто они оставили в городе Турка на Львовщине.

Остальные 5 подсудимых вину тоже признали.

Приговор суда

Организатора нападения признали виновным по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 УК Украины. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Второго нападающего суд признал виновным по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 УК Украины. Его приговорили к 8 годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Третьего нападающего суд признал виновным по ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 УК Украины и назначил ему наказание 8 лет и 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества.

Четвертого нападающего суд признал виновным по ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 УК Украины и приговорил к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.

Пятого нападающего суд признал виновным по ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 УК Украины и приговорил к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.

Шестого нападающего суд признал виновным по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Также часть подсудимых должна уплатить потерпевшим 96 286,75 грн и 525 269 грн моральной и материальной компенсации.

