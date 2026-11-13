Украину заметает снегом посреди ноября: где завьюжило, прогноз синоптиков (видео)

Снег на Львовщине / © "Варта 1"

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В пятницу, 13 ноября, в Украине зафиксировали первые ощутимые проявления зимнего ненастья. Западные области страны стали заметать снегом, в то время как на остальной территории преобладает дождливая погода.

Видео и фото заснеженных улиц активно публикуют в соцсетях жители Львовщины. Осадки уже накрыли Самбор, Дрогобыч, Новояворовск, а также Львов.

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По прогнозу Укргидрометцентра, в течение 13 ноября мокрый снег также ожидается в Карпатах и Закарпатье. В высокогорье синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях:

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метели и сильное налипание мокрого снега;

гололед на дорогах;

шквальные порывы ветра скоростью до 25–30 м/с.

Дата публикации 15:20, 13.11.26 Количество просмотров 5 Во Львовской области идет снег

В то же время, в большинстве других регионов Украины в ближайшие дни будут идти дожди. Специалисты отмечают, что образование устойчивого снежного покрова на равнинной части страны пока не прогнозируется — даже там, где пройдет мокрый снег, он будет быстро таять из-за дневной плюсовой температуры воздуха.

Ранее синотики предупреждали о том, что Украину накроет мощный циклон со снегом.

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