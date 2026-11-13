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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Украину заметает снегом посреди ноября: где завьюжило, прогноз синоптиков (видео)

Синоптики Укргидрометцентра успокаивают, что настоящей зимой на равнинах пока ждать не стоит, ведь осадки быстро растают из-за плюсовой температуры.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Снег во Львовской области

Снег на Львовщине / © "Варта 1"

В пятницу, 13 ноября, в Украине зафиксировали первые ощутимые проявления зимнего ненастья. Западные области страны стали заметать снегом, в то время как на остальной территории преобладает дождливая погода.

Видео и фото заснеженных улиц активно публикуют в соцсетях жители Львовщины. Осадки уже накрыли Самбор, Дрогобыч, Новояворовск, а также Львов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в течение 13 ноября мокрый снег также ожидается в Карпатах и Закарпатье. В высокогорье синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях:

  • метели и сильное налипание мокрого снега;

  • гололед на дорогах;

  • шквальные порывы ветра скоростью до 25–30 м/с.

В то же время, в большинстве других регионов Украины в ближайшие дни будут идти дожди. Специалисты отмечают, что образование устойчивого снежного покрова на равнинной части страны пока не прогнозируется — даже там, где пройдет мокрый снег, он будет быстро таять из-за дневной плюсовой температуры воздуха.

Ранее синотики предупреждали о том, что Украину накроет мощный циклон со снегом.

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