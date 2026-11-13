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- Львов
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Украину заметает снегом посреди ноября: где завьюжило, прогноз синоптиков (видео)
Синоптики Укргидрометцентра успокаивают, что настоящей зимой на равнинах пока ждать не стоит, ведь осадки быстро растают из-за плюсовой температуры.
В пятницу, 13 ноября, в Украине зафиксировали первые ощутимые проявления зимнего ненастья. Западные области страны стали заметать снегом, в то время как на остальной территории преобладает дождливая погода.
Видео и фото заснеженных улиц активно публикуют в соцсетях жители Львовщины. Осадки уже накрыли Самбор, Дрогобыч, Новояворовск, а также Львов.
По прогнозу Укргидрометцентра, в течение 13 ноября мокрый снег также ожидается в Карпатах и Закарпатье. В высокогорье синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях:
метели и сильное налипание мокрого снега;
гололед на дорогах;
шквальные порывы ветра скоростью до 25–30 м/с.
В то же время, в большинстве других регионов Украины в ближайшие дни будут идти дожди. Специалисты отмечают, что образование устойчивого снежного покрова на равнинной части страны пока не прогнозируется — даже там, где пройдет мокрый снег, он будет быстро таять из-за дневной плюсовой температуры воздуха.
Ранее синотики предупреждали о том, что Украину накроет мощный циклон со снегом.