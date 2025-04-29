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- Львов
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Угрожал отцу гранатой: на Львовщине задержали мужчину
На Львовщине произошел конфликт между отцом и сыном, в ходе которого последний достал боевую гранату и начал угрожать.
В Дрогобычском районе Львовской области правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который во время ссоры с отцом достал гранату и начал ему угрожать. В полицию обратился сам потерпевший 26 апреля.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие сотрудники полиции. У злоумышленника была изъята боевая граната РГН с запалом. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
«Фигурант задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи территориального подразделения полиции сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Полиция устанавливает происхождение изъятой гранаты. Сейчас продолжается досудебное следствие, решается вопрос меры пресечения.
Напомним, в Николаевской области днем 28 апреля обидчик взорвал наряд полиции, прибывший на вызов по поводу семейной ссоры.