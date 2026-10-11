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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Ударил ножом в шею и скрылся: на Львовщине неизвестный ранил военного ТЦК

Во Львовской области ранили ножом сотрудника ТЦК во время проверки документов: военный в реанимации.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Место происшествия, где ранили военнослужащего ТЦК

Место происшествия, где ранили военнослужащего ТЦК / © Полиция Львовской области

Во Львовской области в городе Шептицкий неизвестный мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщают полиция Львовской области и Львовский областной ТЦК и СП.

По словам правоохранителей, во время проверки военно-учетных документов мужчина нанес члену группы оповещения удар ножом в шею. После чего неизвестный скрылся.

Другие участники группы оповещения оказали пострадавшему в медицинскую помощь и вызвали «скорую». В настоящее время раненый работник ТЦК находится в реанимации.

Правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию неизвестного.

Ранее в Нововолынске задержали 46-летнего мужчину, который порезал ножом двух военнослужащих ТЦК.

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