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- Львов
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Ударил ножом в шею и скрылся: на Львовщине неизвестный ранил военного ТЦК
Во Львовской области ранили ножом сотрудника ТЦК во время проверки документов: военный в реанимации.
Во Львовской области в городе Шептицкий неизвестный мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время мобилизационных мероприятий.
Об этом сообщают полиция Львовской области и Львовский областной ТЦК и СП.
По словам правоохранителей, во время проверки военно-учетных документов мужчина нанес члену группы оповещения удар ножом в шею. После чего неизвестный скрылся.
Другие участники группы оповещения оказали пострадавшему в медицинскую помощь и вызвали «скорую». В настоящее время раненый работник ТЦК находится в реанимации.
Правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию неизвестного.
Ранее в Нововолынске задержали 46-летнего мужчину, который порезал ножом двух военнослужащих ТЦК.