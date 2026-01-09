Ударил ли "Орешник" по газовой инфраструктуре под Львовом: нардеп рассказал детали

Газ

Ракетой «Орешник» российские войска атаковали под Львовом объект инфраструктуры, не связанный с газом. Газовая инфраструктура не была повреждена.

Об этом народный депутат от «Слуги народа» Сергей Нагорняк сообщил в эфире телеканала «Новыны.Live»

Нардеп прокомментировал информацию о проблемах с газом под Львовом.

«На самом деле, на Львовщине там газовая инфраструктура не пострадала. Там от взрывной волны были определенные повреждения, но враг направил свой „Орешник“ по другому объекту, который не связан с газом», — рассказал Нагорняк.

Он также озвучил свое мнение относительно цели вражеского удара «Орешником».

«Я думаю, что это больше такое, как политическое или элемент давления на Украину и показать Европейскому Союзу, что „Орешник“ может долететь до них. Это больше такое бряцание оружия и силы, ни больше, ни меньше», — сказал политик.

Атака «Орешником» на Львов 9 января: что известно

В ночь на 9 января российская армия нанесла ракетный удар по Львовскому району. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщал о перебоях с газом в ряде населенных пунктов области. В частности, речь шла о поселке Рудно.

Как сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, в поселке Рудно из-за ударной волны сработала автоматическая система безопасности, что привело к отключению газа для 376 абонентов. Мэр подчеркнул, что это не авария в сети, а защитная реакция оборудования.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области атаке подвергся объект критической инфраструктуры.

Садовый акцентировал, что Россия впервые за время войны ударила по Львову ракетой «Орешник», которая двигалась со сверхвысокой скоростью около 13 тыс. км/ч. Мэр подчеркнул, что обстрел населенного пункта, расположенного менее чем в 70 км от границы с ЕС, является четким сигналом международным партнерам об игнорировании Россией любых границ.