Удар РФ по Львову: повреждены витражи в храме святых Ольги и Елизаветы

Атака на Львов.

В результате атаки беспилотников по Львову утром 15 января повреждены витражи в памятнике архитектуры — в Церкви Святых Ольги и Елизаветы, расположенной на площади Кропивницкого, возле вокзала.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, сообщает «Суспільне».

«Поврежден витраж в соборе. Это памятник архитектуры», — подчеркнул городской голова.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий также отметил, что в храме святых Ольги и Елизаветы повреждены витражи.

Заметим, этот храм, строительство которого закончили в 1911 году, — одно из самых высоких построек Львова. Высота шпилей достигает 88 метров. В 2016 году в церкви установили первый в Украине витражный иконостас.

Напомним, утром 15 января российская армия ударила боевым беспилотником по Львову. В городе с 06:07 до 06:50 продолжалась воздушная тревога. Прошло без жертв. Взрывной волной немного задел тракториста, который убирал снег.