Удар ракетами и дронами по Львову: погиб один человек

Львов. / © pixabay.com

В результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами по Львову погиб по меньшей мере один человек. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы", - добавил он.

Как сообщалось, ночью во время тревоги во Львове прогремели взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о "прилетах" в городе ночью, 21 августа. Россияне атаковали ракетами и ударными беспилотниками. Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны.