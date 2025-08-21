- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 6783
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар ракетами и дронами по Львову: погиб один человек
Россияне атаковали Львов ракетами и ударными беспилотниками.
В результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами по Львову погиб по меньшей мере один человек. Известно о двух пострадавших.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы", - добавил он.
Как сообщалось, ночью во время тревоги во Львове прогремели взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил о "прилетах" в городе ночью, 21 августа. Россияне атаковали ракетами и ударными беспилотниками. Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны.