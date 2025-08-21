ТСН в социальных сетях

6783
1 мин

Удар ракетами и дронами по Львову: погиб один человек

Россияне атаковали Львов ракетами и ударными беспилотниками.

Автор публикации
Елена Капник
Львов.

Львов. / © pixabay.com

В результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами по Львову погиб по меньшей мере один человек. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы", - добавил он.

Как сообщалось, ночью во время тревоги во Львове прогремели взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о "прилетах" в городе ночью, 21 августа. Россияне атаковали ракетами и ударными беспилотниками. Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны.

