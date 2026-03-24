Удар по Львову: российский дрон разрушил квартиру автора графического стиля ВСУ
Российский удар по Львову попал в дом известного военного дизайнера.
Сегодня, 24 марта, во время российской атаки во Львов вражеский дрон попал в квартиру военного Тараса Ищика, автора графического стиля ВСУ.
Об этом сообщил сам военнослужащий на своей странице в Facebook.
Квартира Ищика расположена во дворе Бернардинского монастыря во Львове, куда сегодня попали россияне.
«Те, кто в ней был, знают, каким душевным это место было. Но гной может унести дом, но не отнимет воспоминания и слава Богу не унес жизней. Они не целили в дом или церковь, но целили в сердце Львова», — подчеркнул военный.
Тарас Ищик призвал украинцев усилить донаты на Силы обороны Украины, ведь только от результативных действий Сил обороны зависит ликвидация врага, который «уничтожает наши лучшие воспоминания и уносит украинские жизни».
Кто такой Тарас Ищик
Тарас Ищик — военнослужащий 103-й отдельной бригады территориальной обороны имени Андрея Шептицкого (103 ОБрТрО), автор графического стиля ВСУ
Как передает The Ukrainians, до полномасштабной войны Ищик работал графическим дизайнером и бренд-менеджером в ряде частных компаний. В конце 2021-го стал резервистом ВСУ, а с февраля 2022-го — пресс-офицером в армии. Впоследствии Тарас инициировал и возглавил разработку графического стиля ВСУ.
Удар по Львову 24 марта
Напомним, что сегодня днем Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров запада и центра страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.
В частности, сегодня днем российский дрон атаковал исторический центр Львова. В результате удара поврежден памятник архитектуры национального значения — Ансамбль Бернардинского монастыря.
Число пострадавших от российской атаки возросло до 22.