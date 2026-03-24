Удар по Львову: российский дрон разрушил квартиру автора графического стиля ВСУ

Дизайнер ВСУ Тарас Ищик показал свою разрушенную квартиру во Львове

Сегодня, 24 марта, во время российской атаки во Львов вражеский дрон попал в квартиру военного Тараса Ищика, автора графического стиля ВСУ.

Об этом сообщил сам военнослужащий на своей странице в Facebook.

Квартира Ищика расположена во дворе Бернардинского монастыря во Львове, куда сегодня попали россияне.

«Те, кто в ней был, знают, каким душевным это место было. Но гной может унести дом, но не отнимет воспоминания и слава Богу не унес жизней. Они не целили в дом или церковь, но целили в сердце Львова», — подчеркнул военный.

Тарас Ищик призвал украинцев усилить донаты на Силы обороны Украины, ведь только от результативных действий Сил обороны зависит ликвидация врага, который «уничтожает наши лучшие воспоминания и уносит украинские жизни».

Кто такой Тарас Ищик

Тарас Ищик — военнослужащий 103-й отдельной бригады территориальной обороны имени Андрея Шептицкого (103 ОБрТрО), автор графического стиля ВСУ

Как передает The Ukrainians, до полномасштабной войны Ищик работал графическим дизайнером и бренд-менеджером в ряде частных компаний. В конце 2021-го стал резервистом ВСУ, а с февраля 2022-го — пресс-офицером в армии. Впоследствии Тарас инициировал и возглавил разработку графического стиля ВСУ.

Тарас Ищик.

Удар по Львову 24 марта

Напомним, что сегодня днем Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров запада и центра страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

В частности, сегодня днем российский дрон атаковал исторический центр Львова. В результате удара поврежден памятник архитектуры национального значения — Ансамбль Бернардинского монастыря.

Число пострадавших от российской атаки возросло до 22.