Удар по Львову "Орешником" — это месседж Западу: эксперт объяснил замысел Путина

Удар «Орешником»

Удар по Львову «Орешником» — это месседж Западу о том, что Россия презирает переговоры.

Об этом заявил глава Общественной лиги «Украина-НАТО» Сергей Джердж в эфире Ранок.LIVE.

Джердж считает, что эти действия свидетельствуют об отсутствии реального намерения Кремля договариваться. Следовательно, переговорную страницу следует не закрывать окончательно, но отодвинуть на второй план, переходя к более активным шагам.

«Меседж РФ к Европе и к Соединенным Штатам один: „Вы дураки, мы над вами смеемся, мы делаем все, что хотим, а вы играете в какие-то переговоры и что-то обещаете и жмите на Украину больше“, — объяснил эксперт.

Ранее мы писали о том, что поздно вечером 8 января армия РФ впервые за войну ударила по Львову баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Город расположен менее чем в 70 км от границы с Европейским Союзом.

По данным военных, ракета «Орешник» двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является «сверхвысокой скоростью».