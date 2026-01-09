- Дата публикации
Удар по Львовщине: пока неизвестно, применили ли россияне "Орешник"
После взрывов во Львовской области пока нет подтверждения, что враг применил ракету типа «Орешник», военные уточняют тип вооружения.
После ночных взрывов в ночь на 9 января 2026 года на Львовщине пока нет подтверждения, что по региону был нанесен удар ракетой типа "Орешник".
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
По его словам, окончательную информацию о типе применяемого вооружения должны предоставить военные.
«Был ли это «Орешник» — пока неизвестно. Информацию предоставят военные», – отметил Садовый.
Он подтвердил, что есть попадание по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, идет ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет, гражданские объекты и жилые дома не получили повреждений.
В то же время, в мониторинговых каналах появляется неофициальная информация о том, что удар мог быть осуществлен без боевой части, как и в предыдущем случае в Днепре. Также сообщается, что места прилетов уже обнаружены, однако эти данные официально не подтверждены.
Насколько эта информация соответствует действительности, станет известно в течение нескольких часов после заявлений военных и профильных служб.
ТСН.ua продолжает следить за ситуацией и будет обновлять материал.
