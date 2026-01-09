- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 2714
- Время на прочтение
- 2 мин
Удар "Орешником" по Львову: СБУ показала обломки ракеты (фото)
Обломки ракеты имеют статус доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.
Служба безопасности установила места падения обломков баллистической ракеты средней дальности «Орешник» , которой россияне нанесли удар по Львовской области поздно вечером 8 января.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник". Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре - как военное преступление", - отметили в сообщении.
Среди найденных деталей:
▪️ блок стабилизации и наведения (фактически это «мозги» ракеты);
▪️ запчасти по двигательной установке;
▪️ фрагменты механизма ориентации;
▪️ сопла с платформы блока разведения и т.д.
По предварительным данным, российские войска произвели пуск ракеты среднего радиуса действия класса "земля-земля" с полигона "Капустин Яр".
Отмечается, обломки имеют статус вещественных доказательств. Их готовят к передаче на углубленные экспертизы. Следователи устанавливают все происшествия, организаторов и исполнителей этого преступления.
"Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий", - подчеркнули в СБУ.
Обломки ракеты "Орешник"
Как сообщалось, около полуночи впервые за войну Россия ударила по Львову "Орешником". По данным военных, эта ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является "сверхвысокой скоростью".
ПС уточнили, что россияне запустили баллистику средней дальности с полигона Капустин Яр в Астраханской области. В целом в течение ночи РФ ударила разными ракетами, "Калибрами" и сотнями дронов.