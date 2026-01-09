Удар "Орешником" по Львову: СБУ показала обломки ракеты (фото)

Ракета Орешник.

Реклама

Служба безопасности установила места падения обломков баллистической ракеты средней дальности «Орешник» , которой россияне нанесли удар по Львовской области поздно вечером 8 января.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник". Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре - как военное преступление", - отметили в сообщении.

Реклама

Среди найденных деталей:

▪️ блок стабилизации и наведения (фактически это «мозги» ракеты);

▪️ запчасти по двигательной установке;

▪️ фрагменты механизма ориентации;

Реклама

▪️ сопла с платформы блока разведения и т.д.

По предварительным данным, российские войска произвели пуск ракеты среднего радиуса действия класса "земля-земля" с полигона "Капустин Яр".

Отмечается, обломки имеют статус вещественных доказательств. Их готовят к передаче на углубленные экспертизы. Следователи устанавливают все происшествия, организаторов и исполнителей этого преступления.

"Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий", - подчеркнули в СБУ.

Реклама

Обломки ракеты "Орешник"

СБУ показала обломки «Орешника», которым РФ атаковала Львовщину. / © СБУ

Среди найденных пока деталей - блок стабилизации и наведения (фактически это «мозги» ракеты). / © СБУ

Среди найденных пока деталей - блок стабилизации и наведения (фактически это «мозги» ракеты). / © СБУ

Обломки ракеты имеют статус доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы. / © СБУ

Среди найденных пока деталей - блок стабилизации и наведения (фактически это «мозги» ракеты). / © СБУ

СБУ показала обломки "Орешника", которым РФ атаковала Львовщину. / © СБУ

Обломки ракеты имеют статус доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы. / © СБУ

СБУ показала обломки «Орешника», которым РФ атаковала Львовщину. / © СБУ

Как сообщалось, около полуночи впервые за войну Россия ударила по Львову "Орешником". По данным военных, эта ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является "сверхвысокой скоростью".

ПС уточнили, что россияне запустили баллистику средней дальности с полигона Капустин Яр в Астраханской области. В целом в течение ночи РФ ударила разными ракетами, "Калибрами" и сотнями дронов.

Дата публикации 10:59, 05.11.25 Количество просмотров 9 Запугивание "Орешником", шатдаун в США и БПЛА над Бельгией: обзор главных событий недели