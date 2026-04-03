Убийство военного ТЦК во Львове: суд принял первое решение в отношении подозреваемого

В пятницу, 3 апреля, суд избрал меру пресечения для работника таможни Андрея Труша, которого подозревают в убийстве военного ТЦК во Львове.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН из зала суда.

Сторона обвинения запросила меру пресечения в виде ареста без возможности внести залог.

Суд поддержал это ходатайство.

Задержанный по подозрению в убийстве Андрей Труш будет находиться под стражей до 31 мая без возможности внесения залога.

Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что работники ТЦК «наносили физический вред» ему и его брату.

Также он отрицал свою вину и сказал, что не помнит, что происходило после того, как работник ТЦК «применил газовый баллон».

Что рассказал подозреваемый

Рассказывая об обстоятельствах инцидента, Андрей Труш отметил, что находился вместе с братом на улице Патона по делу оформления свидетельства о смерти их бабушки.

По его словам, в какой-то момент его брат остался на улице один, после чего он услышал его крик. Когда он выбежал из помещения, неизвестные люди начали тянуть его и брата за куртки и «наносить физический вред».

Андрей Труш утверждает, что после этого работник ТЦК применил к нему перцовый газ и с тех пор он помнит события «урывками».

Он возразил против ходатайства прокурора и попросил суд избрать ему более «мягкую» меру пресечения.

Защитница подозреваемого Лилия Гут просила суд о круглосуточном домашнем аресте. Она также сообщила, что Андрей Труш работает инспектором на таможне и имеет официальное бронирование от военной службы.

Напомним, ранее работники ГБР сообщили о подозрении работнику Львовской таможни, который смертельно ранил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.