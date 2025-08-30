Убийство Андрея Парубия: во Львове введен план-перехват

Во Львове введен план-перехват «Сирена» / © УНН

Во Львове введен план-перехват «Сирена» из-за убийства экспредседателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

На вопрос, ввела ли полиция план-перехват во Львове из-за убийства политического деятеля, в МВД сообщили: «Введен план „Сирена“.

Напомним, 30 августа во Львове произошла стрельба во время которой убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Справочно

Андрей Парубий — народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экспредседатель Верховной Рады и экссекретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, назначенного премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия того же года было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовило сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.