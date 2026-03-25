Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Львов
349
2 мин

"Уберег с неба": львовянка чудом выжила, когда в ее дом попал "Шахед"

Львовянка рассказала о попадании дрона в свой дом во время атаки 24 марта.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Атака на Львов 24 марта

Атака на львовский район Сихов 24 марта чуть не стала роковой для одной семьи, но произошло настоящее чудо. В жилой дом, где проживает львовянка Роксолана, попал вражеский дрон. Однако квартира в этот момент была пуста. Девушка и ее родные остались невредимы только потому, что по судьбоносному стечению обстоятельств именно во время удара уехали из дома.

Об этом пользовательница Роксолана сообщила на своей странице в соцсети Threads.

По словам Роксоланы, во время воздушной тревоги и последующей атаки «Шахеда» она вместе с близкими уехала на кладбище. Семья отправилась навестить могилу погибшего брата Назара, который служил в полиции и погиб во время исполнения служебных обязанностей. Символично, что именно 24 марта мужчине должно было исполниться 30 лет.

Львовянка связывает свое спасение с покровительством погибшего брата. Она отметила, что именно поездка на кладбище в день его рождения уберегла ее и другого члена семьи, Остапа, от вероятной травмы или гибели.

«Я искренне верю, что наши родные с неба нас оберегают. Я знаю, что ни я, ни Остап не пострадали бы сегодня, потому что ты, Назарко — наш величайший ангел-хранитель, и ты дальше оберегаешь нас от всего, как настоящий старший брат», — отметила девушка.

Роксолана с родным братом Назаром, погибшим на войне. / © соцмережі

Атака на Львов 24 марта — последние новости

Ранее мы писали, что 24 марта во Львове во время атаки вражеских беспилотников раздались взрывы. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил о возгорании жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и проспекте Червоной Калины.

Впоследствии стало известно, что российские дроны атаковали центр Львова и спальный район Сихов. Поврежден ансамбль Бернардинского монастыря и 19 домов.

Кроме этого, во Львове количество пострадавших от российской атаки выросло до 22.

