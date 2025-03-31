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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
2176
Время на прочтение
1 мин

Трагедия в центре Львова: трамвай отрезал голову пенсионеру

Правоохранители устанавливают точные обстоятельства трагедии.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Трагедия в центре Львова: трамвай отрезал голову пенсионеру

Трамвай отрезал голову пенсионеру во Львове. / © Фото из социальных сетей

В центре Львова на улице Руськой произошел ужасный инцидент - трамвай отрезал голову голову мужчине.

Как сообщают местные паблики, погибший был пенсионером.

Сейчас на месте работают правоохранители. Они устанавливают точные обстоятельства трагедии и причины, по которым мужчина оказался под колесами трамвая. Движение транспорта временно ограничено.

Ранее сообщалось, что вечером 31 марта в районе Сихова во Львове правоохранители задержали двух человек - парня и девушку, которые, по предварительным данным, могли иметь с собой взрывчатку.

Дата публикации
Количество просмотров
2176
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