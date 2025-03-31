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- Львов
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Трагедия в центре Львова: трамвай отрезал голову пенсионеру
Правоохранители устанавливают точные обстоятельства трагедии.
В центре Львова на улице Руськой произошел ужасный инцидент - трамвай отрезал голову голову мужчине.
Как сообщают местные паблики, погибший был пенсионером.
Сейчас на месте работают правоохранители. Они устанавливают точные обстоятельства трагедии и причины, по которым мужчина оказался под колесами трамвая. Движение транспорта временно ограничено.
Ранее сообщалось, что вечером 31 марта в районе Сихова во Львове правоохранители задержали двух человек - парня и девушку, которые, по предварительным данным, могли иметь с собой взрывчатку.