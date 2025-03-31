Трагедия в центре Львова: трамвай отрезал голову пенсионеру

Трамвай отрезал голову пенсионеру во Львове. / © Фото из социальных сетей

Реклама

В центре Львова на улице Руськой произошел ужасный инцидент - трамвай отрезал голову голову мужчине.

Как сообщают местные паблики, погибший был пенсионером.

Сейчас на месте работают правоохранители. Они устанавливают точные обстоятельства трагедии и причины, по которым мужчина оказался под колесами трамвая. Движение транспорта временно ограничено.

Реклама

Ранее сообщалось, что вечером 31 марта в районе Сихова во Львове правоохранители задержали двух человек - парня и девушку, которые, по предварительным данным, могли иметь с собой взрывчатку.