Света нет 15 часов: во Львове закрываются рестораны

Львов / © Associated Press

Известный ресторатор Вардкес Арзуманян объявил о временном закрытии своих знаковых заведений во Львове. Одни из причин — 15-часовые отключения света и отсутствие воды.

Об этом Арзуманян сообщил на своей Facebook-странице.

Ресторатор заявил о закрытии заведений «Кентавр», «Монс Пиус» и «ПараДжанов».

«Света нет 15 часов; нет воды; налоговая не дает лицензии (уже 2 недели); ТЦК каждое утро в 7 часов интересуется у охранника, много ли вчера наторговали по одному из наших ресторанов», — говорится в заметке.

«Кентавра, Монс Пиус, Пара Джанов — пока закрыты. Извините», — добавил Арзуманян.

Он пообещал сообщить, когда эти заведения возобновят работу и выразил надежду, что это произойдет уже вскоре.

К слову, накануне власти предупреждали, что на Львовщине ожидаются сильные снегопады и резкое похолодание, что в сочетании с плановыми отключениями света усложнит работу транспорта и коммунальных служб. В ОВА призвали жителей ограничить пребывание на улице, воздержаться от поездок, пользоваться общественным транспортом и заранее подготовить запасы воды, теплые вещи и заряженные устройства.