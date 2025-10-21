- Дата публикации
Суд наказал начальника ТЦК на Львовщине, который мобилизовал опекуна отца с инвалидностью
На Львовщине суд признал виновным в превышении служебных полномочий начальника ТЦК и СП, который мобилизовал сына, ухаживающего за прикованным к постели отцом.
Во Львовской области суд наказал временного руководителя Золочевского районного ТЦК и СП Богдана О., который незаконно мобилизовал 44-летнего Владимира Малицкого. Мобилизованный мужчина был единственным опекуном прикованного к постели отца с инвалидностью.
Об этом сообщает Zaxid.net.
По данным материалов дела, 17 сентября Малицкий получил по почте повестку и на следующий день прибыл в Золочевский районный ТЦК для возобновления отсрочки, поскольку был единственным опекуном прикованного к постели тяжелобольного отца — 82-летнего Иосифа Малицкого.
Временный глава ТЦК Богдан О. заявил, что Малицкий находится в розыске и подлежит призыву на военную службу. Работник военкомата знал, что у отца этого мужчины есть первая группа инвалидности, но все равно решил мобилизовать военнообязанного.
После этого Малицкого отправили на полигон для прохождения базовой общевойсковой подготовки, а его отец остался дома один. Соседи услышали крики прикованного к постели мужчины и некоторое время ухаживали за ним и хозяйством, в то же время обратились за оглаской к журналистам.
Как рассказали односельчане мобилизованного мужчины, из-за реорганизации управления социальной защиты Малицкий не смог вовремя оформить справку о получении пособия по уходу за человеком с первой группой инвалидности. В то же время в ТЦК знали о болезни отца Малицкого, ведь мужчина уже не впервые возобновлял отсрочку именно по этой причине.
После огласки мобилизованного отпустили с полигона, а впоследствии списали со службы.
Напомним, на главу районного ТЦК Богдана О. составили протокол за превышение служебных полномочий.
16 октября суд признал Богдана О. виновным в превышении служебных полномочий и оштрафовал на 34 тыс. грн. Это постановление можно обжаловать в апелляции.