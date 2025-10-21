Суд наказал начальника ТЦК на Львовщине, который мобилизовал опекуна отца с инвалидностью

Суд / © Pixabay

Во Львовской области суд наказал временного руководителя Золочевского районного ТЦК и СП Богдана О., который незаконно мобилизовал 44-летнего Владимира Малицкого. Мобилизованный мужчина был единственным опекуном прикованного к постели отца с инвалидностью.

Об этом сообщает Zaxid.net.

По данным материалов дела, 17 сентября Малицкий получил по почте повестку и на следующий день прибыл в Золочевский районный ТЦК для возобновления отсрочки, поскольку был единственным опекуном прикованного к постели тяжелобольного отца — 82-летнего Иосифа Малицкого.

Временный глава ТЦК Богдан О. заявил, что Малицкий находится в розыске и подлежит призыву на военную службу. Работник военкомата знал, что у отца этого мужчины есть первая группа инвалидности, но все равно решил мобилизовать военнообязанного.

После этого Малицкого отправили на полигон для прохождения базовой общевойсковой подготовки, а его отец остался дома один. Соседи услышали крики прикованного к постели мужчины и некоторое время ухаживали за ним и хозяйством, в то же время обратились за оглаской к журналистам.

Как рассказали односельчане мобилизованного мужчины, из-за реорганизации управления социальной защиты Малицкий не смог вовремя оформить справку о получении пособия по уходу за человеком с первой группой инвалидности. В то же время в ТЦК знали о болезни отца Малицкого, ведь мужчина уже не впервые возобновлял отсрочку именно по этой причине.

После огласки мобилизованного отпустили с полигона, а впоследствии списали со службы.

Напомним, на главу районного ТЦК Богдана О. составили протокол за превышение служебных полномочий.

16 октября суд признал Богдана О. виновным в превышении служебных полномочий и оштрафовал на 34 тыс. грн. Это постановление можно обжаловать в апелляции.