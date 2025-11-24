Стрельба возле школы во Львове: появились новые подробности инцидента

Пистолет / © Pexels

Во Львове у средней общеобразовательной школы №13 на Сыхове во время конфликта между родителями произошло применение огнестрельного оружия.

Об этом сообщил директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк изданию Новини.LIVE.

«Сегодня директор школы пригласила к себе на разговор родителей из одного из классов начальных, для того, чтобы разобрать ситуацию, которая произошла на прошлой неделе, где произошел конфликт между детьми, где теоретически двое детей подрались с одним мальчиком. Пришли родители этого мальчика и пришли мамы также из класса. Этот разговор происходил в кабинете директора», — рассказал Закалюк.

По его словам, «но учитывая то, что этот мальчик, которого избили, уже не первый раз, порой является конфликтным в классе, пришли также еще другие родители в классе, которые также хотели провести этот разговор, потому что очень часто происходят конфликтные ситуации в классе. Но они были, собственно, не присутствовали. Этот разговор завершился тем, что родители извинились за поведение своих детей».

Закалюк добавил: «Этим родителям, наверное, что по их мнению что-то не подошло. Они просто встали и вышли из кабинета директора. Когда они вышли на улицу, собственно, здесь была другая часть родителей. Далее произошел конфликт между самими родителями. Сначала между мамами, где вступился один из родителей, в эту ситуацию вмешался. Позже уже этот папа, который был в кабинете, также вышел. И в силу их конфликта между двумя мужчинами, один из них имел при себе это оружие. Он его применил. Произошли четыре выстрела».

«В этот момент уже вызвали полицию и всех остальных. В школе присутствовал школьный офицер полиции. Но в момент, когда это все начиналось, он был в классе с детьми, потому что имел профориентационный урок. Он быстро выбежал сюда. И он завершил этот конфликт, где попросил отца оставить этот пистолет. И уже дальше начали работать правоохранительные органы», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Львова Садовый раскритиковал родителей, которые принесли оружие в местную школу и открыли огонь.