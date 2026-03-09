- Дата публикации
Львов
- 1077
- 1 мин
Стрельба во Львове: мужчина в военной форме ранил прохожего во время конфликта
Полиция задержала мужчину, открывшего огонь на улице Гайдамацкой.
Во Львове полицейские задержали 44-летнего мужчину, который во время спора открыл огонь из травматического оружия по прохожему. Инцидент произошел 8 марта около 16:30 на улице Гайдамацкой.
Об этом сообщает полиция Львовской области в Facebook.
Детали стрельбы во Львове
Как установило следствие, между 44-летним военнослужащим и 41-летним местным жителем возник конфликт. При выяснении отношений злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.
Мужчина получил огнестрельные ранения брюшной полости. Пока он находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.
По данным полиции, во время конфликта нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сбежать не удалось
После стрельбы злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. У мужчины изъяли предмет, похожий на травматическое оружие, направленное на экспертизу.
Задержанному уже доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.
