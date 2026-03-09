Стрельба во Львове: мужчина в военной форме ранил прохожего во время конфликта

Стрельба во Львове / © Полиция Львовской области

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во Львове полицейские задержали 44-летнего мужчину, который во время спора открыл огонь из травматического оружия по прохожему. Инцидент произошел 8 марта около 16:30 на улице Гайдамацкой.

Об этом сообщает полиция Львовской области в Facebook.

Детали стрельбы во Львове

Как установило следствие, между 44-летним военнослужащим и 41-летним местным жителем возник конфликт. При выяснении отношений злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

Реклама

Мужчина получил огнестрельные ранения брюшной полости. Пока он находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.

По данным полиции, во время конфликта нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сбежать не удалось

После стрельбы злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. У мужчины изъяли предмет, похожий на травматическое оружие, направленное на экспертизу.

Задержанному уже доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Реклама

В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Виннице группа мужчин жестоко избила человека на глазах у полиции. По словам очевидцев, избивали списанного военного после контузий, который не смолчал во время мобилизации прохожего.