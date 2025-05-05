Стрельба в ТРЦ Forum во Львове: стало известно, как наказали "ветерана" АТО

Пистолет / © Freepik

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Галицкий районный суд Львова вынес решение по делу Виталия Коваленко, устроившего стрельбу в ТРЦ Forum 9 апреля 2025 года. Мужчину, который до войны выдавал себя ветераном АТО и подделывал документы для получения льгот, признали виновным в мелком хулиганстве. Суд назначил ему штраф в размере 51 грн.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел вечером 9 апреля. Коваленко, находясь в ТРЦ на улице Под Дубом, начал нецензурно выражаться и вести себя агрессивно. При этом он не реагировал на замечания работников торгового центра и вытащил пистолет, произведя один выстрел. После этого на него составили протокол по статье 173 КУоАП — мелкое хулиганство.

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В суде Коваленко признал свою вину и объяснил, что его спровоцировала работница ТРЦ. Судья Наталья Зубачик назначила штраф в размере 51 грн. Коваленко был освобожден от уплаты судебного сбора из-за наличия удостоверения участника боевых действий. Постановление можно оспорить.

Это не первый случай с участием Коваленко в скандалах. Ранее он неоднократно выдавал себя участником боевых действий, подделывая документы для получения льгот. В 2020 году он получил приговор по использованию поддельных справок. Во время войны мужчина продолжал обманывать людей, представляясь полковником ВСУ, хотя его участие в боевых действиях было ограничено — всего несколько недель в 2017 году.

Однако Коваленко продолжал активно собирать помощь на фронт от имени несуществующих подразделений и даже пытался получить подлинное удостоверение УБД. Его участие в войне было минимальным, и он так и не смог подтвердить свою службу на фронте.

Напомним, ранее мы писали о том, что на парковке в столице разразился спор, переросший в стрельбу.