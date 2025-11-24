- Дата публикации
Стрельба во львовской школе: в МВД анонсировали новые стандарты охраны детей
Инцидент во львовской школе подсветил критическую проблему безопасности учебных заведений. Игорь Клименко рассказал о новых подробностях.
Во Львове на территории одной из школ произошла стрельба, в результате которой был ранен человек. Благодаря быстрой и профессиональной реакции находящегося в заведении офицера Службы образовательной безопасности нападающего удалось оперативно разоружить и задержать.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Детали инцидента и спасение
Министр отметил, что офицер Службы образовательной безопасности (СОБ) немедленно отреагировал на ситуацию, нейтрализовав опасность.
«Офицер Службы образовательной безопасности оперативно среагировал, разоружил и задержал мужчину, вызвал следователей и медиков. Это профессиональные действия, которые предотвратили дальнейшую опасность», — подчеркнул Игорь Клименко.
Потерпевшего госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Полиция уже опросил свидетелей и участников происшествия, изъяла оружие и направила его на экспертизу.
Проблема комплексной безопасности школ
Игорь Клименко использовал этот инцидент для привлечения внимания к критической проблеме недостаточной защищенности учебных заведений. Он напомнил, что в настоящее время в украинских школах работают 1778 офицеров СОБ. В частности, во Львове их 68, что покрывает лишь немногим более половины городских школ.
Министр подчеркнул, что одного только присутствия полицейского недостаточно, и безопасность должна быть комплексной:
Контролируемый вход.
Четко определена территория школы.
Видеонаблюдение.
Технические средства контроля (металлодетекторы).
Подготовленный специалист по безопасности.
«Эти требования уже частично заложены в принятом Законе о безопасности в учебных заведениях. МВД вместе с МОН завершает формирование подзаконных актов, которые сделают стандарты безопасности обязательными для каждой школы», — отметил Игорь Клименко.
Министр также обратился к старшему поколению, подчеркнув, что «школа не место для разрешения конфликтов», и пообещал, что безопасность детей остается его приоритетом.
Напомним, во Львове в воскресенье во дворе средней общеобразовательной школы №13 на Сыхове произошел инцидент со стрельбой между двумя родителями учеников. По предварительной информации, дети обоих мужчин учатся в одном классе начальной школы и раньше имели конфликт между собой.
В этой связи 23 ноября в учебном заведении была организована встреча у директора с участием родителей и социального работника, чтобы урегулировать ситуацию и найти общее решение. Однако во время разговора стороны не смогли прийти к согласию и продолжили выяснять отношения уже во дворе школы.
Ранее мы писали о том, что мэр Львова Садовый подверг критике родителей, которые принесли оружие в местную школу и открыли огонь.