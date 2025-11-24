Стрельба во львовской школе: в МВД анонсировали новые стандарты охраны детей

Школа (иллюстративный фото) / © ТСН

Реклама

Во Львове на территории одной из школ произошла стрельба, в результате которой был ранен человек. Благодаря быстрой и профессиональной реакции находящегося в заведении офицера Службы образовательной безопасности нападающего удалось оперативно разоружить и задержать.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Детали инцидента и спасение

Министр отметил, что офицер Службы образовательной безопасности (СОБ) немедленно отреагировал на ситуацию, нейтрализовав опасность.

Реклама

«Офицер Службы образовательной безопасности оперативно среагировал, разоружил и задержал мужчину, вызвал следователей и медиков. Это профессиональные действия, которые предотвратили дальнейшую опасность», — подчеркнул Игорь Клименко.

Потерпевшего госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Полиция уже опросил свидетелей и участников происшествия, изъяла оружие и направила его на экспертизу.

Проблема комплексной безопасности школ

Игорь Клименко использовал этот инцидент для привлечения внимания к критической проблеме недостаточной защищенности учебных заведений. Он напомнил, что в настоящее время в украинских школах работают 1778 офицеров СОБ. В частности, во Львове их 68, что покрывает лишь немногим более половины городских школ.

Министр подчеркнул, что одного только присутствия полицейского недостаточно, и безопасность должна быть комплексной:

Реклама

Контролируемый вход.

Четко определена территория школы.

Видеонаблюдение.

Технические средства контроля (металлодетекторы).

Подготовленный специалист по безопасности.

«Эти требования уже частично заложены в принятом Законе о безопасности в учебных заведениях. МВД вместе с МОН завершает формирование подзаконных актов, которые сделают стандарты безопасности обязательными для каждой школы», — отметил Игорь Клименко.

Министр также обратился к старшему поколению, подчеркнув, что «школа не место для разрешения конфликтов», и пообещал, что безопасность детей остается его приоритетом.

Напомним, во Львове в воскресенье во дворе средней общеобразовательной школы №13 на Сыхове произошел инцидент со стрельбой между двумя родителями учеников. По предварительной информации, дети обоих мужчин учатся в одном классе начальной школы и раньше имели конфликт между собой.

В этой связи 23 ноября в учебном заведении была организована встреча у директора с участием родителей и социального работника, чтобы урегулировать ситуацию и найти общее решение. Однако во время разговора стороны не смогли прийти к согласию и продолжили выяснять отношения уже во дворе школы.

Реклама

Ранее мы писали о том, что мэр Львова Садовый подверг критике родителей, которые принесли оружие в местную школу и открыли огонь.