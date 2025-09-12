- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Стрельба на СТО на Львовщине: в полиции сообщили, кто кого убил
По предварительной версии, инцидент на автосервисе в Подрясном случился из-за конфликта между арендатором и владельцем.
В офисе автосервиса в селе Подрясное Львовской области, где произошла стрельба, продолжаются следственные действия. По предварительным данным, арендатор застрелил владельца помещения, а потом произвел выстрел себе в грудь.
Об этом сообщает «Суспильне».
По предварительным данным полиции, 33-летний арендатор помещения во время конфликта застрелил 39-летнего владельца, после чего выстрелил себе в грудь. Оба погибли на месте.
Правоохранители изъяли карабин «Сайга», который, по их словам, стал орудием преступления. Его направили на экспертизу.
Руководитель Франковской окружной прокуратуры Львова Сергей Янчишин сообщил, что следователи уже работают с записями камер наблюдения и устанавливают свидетелей происшествия.
По факту трагедии открыто два уголовных производства — по статье об умышленном убийстве и по статье о самоубийстве.
Напомним, 12 сентября в селе Подрясное на Львовщине произошла стрельба в помещении офиса автосервиса. На месте были найдены мертвыми два работника.