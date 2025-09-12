ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Стрельба на СТО на Львовщине: в полиции сообщили, кто кого убил

По предварительной версии, инцидент на автосервисе в Подрясном случился из-за конфликта между арендатором и владельцем.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Автосервис на Львовщине, где произошла стрельба 12 сентября

Автосервис на Львовщине, где произошла стрельба 12 сентября / © Суспільне

В офисе автосервиса в селе Подрясное Львовской области, где произошла стрельба, продолжаются следственные действия. По предварительным данным, арендатор застрелил владельца помещения, а потом произвел выстрел себе в грудь.

Об этом сообщает «Суспильне».

По предварительным данным полиции, 33-летний арендатор помещения во время конфликта застрелил 39-летнего владельца, после чего выстрелил себе в грудь. Оба погибли на месте.

Правоохранители изъяли карабин «Сайга», который, по их словам, стал орудием преступления. Его направили на экспертизу.

Руководитель Франковской окружной прокуратуры Львова Сергей Янчишин сообщил, что следователи уже работают с записями камер наблюдения и устанавливают свидетелей происшествия.

По факту трагедии открыто два уголовных производства — по статье об умышленном убийстве и по статье о самоубийстве.

СТО на Львовщине, где произошла стрельба / © Суспільне

СТО на Львовщине, где произошла стрельба / © Суспільне

Напомним, 12 сентября в селе Подрясное на Львовщине произошла стрельба в помещении офиса автосервиса. На месте были найдены мертвыми два работника.

Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie