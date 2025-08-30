Стало известно, куда направлялся Андрей Парубий в день убийства

Андрей Парубий / © webnoviny.sk

Во Львовеубили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. В то время он шел по запланированным делам.

Об этом рассказала в комментарии для ТСН.ua подруга семьи Парубия, львовский волонтер Наталья Шелестак.

"М*скалю этим убийством было важно показать, что в центре города средь бела дня можно убивать политических деятелей. Семья Парубия - националисты, боролись за Украину, за культуру. Его родные сейчас находятся в шоковом состоянии, они не верят в то, что произошло. Андрея убили в ближнем центре Львова, это - старая часть города. Это произошло на улице академика Ефремова. Андрей Парубий направлялся в спортивный зал. Планировал там позаниматься и вернуться домой", - рассказала она

По ее словам, Андрей Парубий в последнее время находился во Львове и занимался здоровьем своей семьи.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове в субботу, 30 августа, был застрелен украинский политик, общественный деятель, бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Как сообщили в правоохранительных органах, после нападения был объявлен план "Перехват". В сети появилась видеозаписьмомента преступления, обстоятельства происшествия устанавливаются.