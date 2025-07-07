"Сплошное аниматорство": учительница уволилась из государственной школы из-за абсурдных требований

Образование в государственной школе / © Unsplash

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Во Львове учительница уволилась из государственной школы из-за жалоб от родителей за то, что она дает детям домашнее задание.

Этой историей поделился директор частной школы Владимир Огур.

Родители жаловались на домашние задания, а ставить оценки ниже 6 баллов или проверять «домашку» вообще запрещено, поскольку это якобы травмирует психику ребенка. Об этом она рассказала Владимиру Огуре во время собеседования.

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Учительница рассказала, что чувствует себя «клоуном» и не имеет никаких действенных инструментов воздействия на учащихся кроме проведения развлекательных игр. Она возмущена тем, что школу превратили в сплошное аниматорство.

«Это не школа, это сплошное аниматорство! С уроков забирают на подготовку ко всяким действам и конкурсам!

– Чего пришли к нам? В частных школах тоже немало аниматорства! В частных пытаются забавить до «синих крапинок перед глазами и до дрожания ножками!»

- Прочитала ваш сайт, у вас очень много традиционных подходов (я думал, «традиционные подходы» — это уже мат, а не комплимент!)!», — пишет директор школы.

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Он считает, что они не готовят детей к реальной жизни, где нужна ответственность и дисциплина. По его мнению, если детей не учить настойчивости и преодолевать трудности, в будущем им понадобятся «игры-игрушки», чтобы хоть чем-то заинтересовать. Эта позиция нашла широкую поддержку украинцев в соцсетях.

Напомним, техническое высшее образование в Украине недооценено, а спрос на технические специальности — математику, физику, химию, инженерию — невысок. Уменьшение интереса к техническому образованию связано с потерей популярности промышленности, хотя продукты этой индустрии — сталь и техника — окружают нас каждый день.