Специалисты провели исследование на месте ракетной атаки во Львове: повышен ли радиационный фон
На месте ракетной атаки во Львове провели лабораторные исследования.
Во Львове профильные службы провели лабораторные исследования на месте ракетного удара. По результатам проверок радиационный фон в городе находится в пределах нормы, а превышение уровня вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий . Он поблагодарил профильные службы за оперативную работу и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.
Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.