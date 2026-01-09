Специалисты провели исследование на месте ракетной атаки во Львове: повышен ли радиационный фон

Радиация / © Архів

Во Львове профильные службы провели лабораторные исследования на месте ракетного удара. По результатам проверок радиационный фон в городе находится в пределах нормы, а превышение уровня вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий . Он поблагодарил профильные службы за оперативную работу и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.