Львов
1810
1 мин

Специалисты провели исследование на месте ракетной атаки во Львове: повышен ли радиационный фон

На месте ракетной атаки во Львове провели лабораторные исследования.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Радиация

Радиация / © Архів

Во Львове профильные службы провели лабораторные исследования на месте ракетного удара. По результатам проверок радиационный фон в городе находится в пределах нормы, а превышение уровня вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий . Он поблагодарил профильные службы за оперативную работу и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

1810
