Собирал грибы и получил пулю: на Львовщине охотник выстрелил в грибника вместо зверя

Во Львовской области подстрелили грибника / © Unsplash

Реклама

В Яворивском районе Львовской области мужчина получил проникающее огнестрельное ранение грудной клетки во время сбора грибов в лесу.

Об этом говорится в решении Яворовского районного суда от 8 октября, сообщает Lviv.media.

Реклама

По материалам дела, инцидент произошел 4 октября около 18:00 в лесу возле села Середкевичи Яворивского района.

Реклама

Во время охоты мужчина выстрелил из ружья в направлении зверя, однако попал в другого мужчину, собиравшего грибы неподалеку.

В результате выстрела грибник получил проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Информация о его состоянии после ранения в судебных материалах отсутствует. Также пока неизвестно, удалось ли правоохранителям установить личность охотника.

В тот же день правоохранители осмотрели место происшествия. Там они обнаружили и изъяли охотничье ружье Cobalt SA 28 gemi 12-го калибра, которое находилось в сером чехле.

Оружие признали вещественным доказательством в уголовном производстве.

Реклама

Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте ружья. Суд удовлетворил это ходатайство.

Уголовное производство открыли по статье о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении.

Санкция соответствующей статьи предусматривает, в частности, ограничение свободы сроком до двух лет.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Реклама

Ранее сообщалось, что во Львове на улице Степана Бандеры возле Политехники произошла стрельба.

Мы ранее информировали, что в Киеве 46-летний мужчина из-за конфликта «расстрелял» автомобиль в Шевченковском районе города.

Новости партнеров

Новости партнеров