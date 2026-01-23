Снег, туман и резкие перепады температуры: прогноз погоды на 24 января во Львовской области

Белка. / © Pexels

Реклама

В субботу, 24 января, погодные условия во Львове и области будут с неустойчивым характером с чередованием осадков: снега и мокрого снега. Днем ожидается плюсовая температура воздуха.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Ночью и утром во Львове и на территории области ожидается туман с видимостью 200-500 м. На дорогах гололедица, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В течение дня будет облачно. Ночью небольшой снег, а днем день - мокрый снег.

Реклама

Во Львовской области температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза. Днем ожидается от -4° до +1°.

Во Львове ночью столбики термометров покажут 4-6° мороза, а днем от 1° мороза до 1° тепла.

Как сообщалось, в Киеве 24 января потеплеет . Однако в столице и ночью, и в течение дня будет снег. Столбики термометров покажут от 11° до 9° ниже нуля.