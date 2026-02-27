Смертельное ДТП с прокурором и детьми военного: суд решил судьбу фигуранта

Суд / © Pixabay

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения работнику прокуратуры, подозреваемому в совершении смертельного ДТП. Трагедия унесла жизнь 14-летней девушки, а ее брат получил травмы.

Об этом сообщил Лычаковский райсуд Львова.

26 февраля следственный судья Лычаковского райсуда избрал меру пресечения для работника прокуратуры, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла 14-летняя девушка и был травмирован 9-летний мальчик.

Так, подозреваемого взяли от стражу на 60 дней, но он еще может выйти на свободу под залог в размере 266 тыс. 240 грн. В случае внесения залога, на фигуранта наложат процессуальные обязанности.

ДТП с прокурором и детьми на Львовщине — что известно

Напомним, вечером 24 февраля вблизи села Смерекив на Львовщине прокурор за рулем Skoda на пешеходном переходе сбил двух детей. 14-летняя девочка погибла на месте, ее 9-летнего брата госпитализировали. Отец детей — военнослужащий, который сейчас на фронте. По данным Офиса генпрокурора, водитель был трезв и возвращался с работы; он задержан.

Генпрокурор Руслан Кравченко взял под личный контроль расследование смертельного ДТП, вызванного сотрудником Шептицкой окружной прокуратуры. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины, что предусматривает до 8 лет заключения. Для прозрачности дело передали Генеральной инспекции ОГП, привлекая специалиста по защите детей. Сейчас продолжаются экспертизы, решается вопрос об отстранении фигуранта.

По данным СМИ, имя прокурора-участника аварии — Руслан Кульчицкий, ему 25 лет. Мужчина работает в Шептицкой окружной прокуратуре, хотя в декларации указан как стажер Херсонской прокуратуры.