Смертельная авария во Львове: поезд наехал на мужчину

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Вечером 25 апреля во Львове произошла смертельная железнодорожная авария. Около 22:40 поезд сообщением «Перемышль-Запорожье» наехал на 52-летнего жителя Львовского района, который лежал на путях возле платформы в районе 5-го парка.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Мужчина погиб на месте от полученных травм. По предварительной информации, причины пребывания пострадавшего на путях неизвестны.

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«По факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет», — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области электропоезд наехал на пенсионерку.