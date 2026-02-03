Смерть мобилизованного в ТЦК Яворова: жена и военкомат рассказали разные версии

На Львовщине в помещении ТЦК скончался мужчина / © ТСН

В ТЦК города Яворов Львовской области умер 48-летний мобилизованный Иван Воловецкий.

Об этом в соцсетях сообщила его супруга Татьяна Воловецкая.

По ее словам, трагедия произошла 2 февраля.

«Работники ТЦК задержали моего мужа Воловецкого Ивана Остаповича 21.06.1977 (48 лет). В течение дня, находясь под контролем представителей ТЦК, он скончался. Человек ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах в государственном учреждении», — пишет жена умершего.

Она требует объяснений Львовского ОТЦК, расследования со стороны ГБР и Специализированной прокуратуры в сфере обороны и «прозрачной судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить реальную причину смерти».

Что говорят в ТЦК

Львовский областной ТЦК и СП прокомментировал обвинения и утверждает, что причиной смерти диагностировано алкогольное отравление.

В ТЦК подтвердили, что действительно остановили Ивана Воловецкого для проверки военно-учетных документов. В военкомате утверждают, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

«Было обнаружено, что гражданин Воловецкий находится в розыске как лицо, нарушившее правила военного учета. Документов при себе не было. Соответственно был доставлен сотрудником полиции в помещение Яворивского РТЦК и СП. Гражданин был проведен в комнату отдыха для дальнейшего уточнения военно-учетных данных», — говорится в сообщении.

Далее мужчине якобы стало плохо в комнате отдыха военнообязанных.

«Прибыв на место происшествия, дежурный увидел, что гражданин Воловецкий И. находится без признаков жизни. Была вызвана карета скорой медицинской помощи. После осмотра врачей зафиксирована смерть без признаков физического насилия. Тело гражданина было доставлено для проведения вскрытия… Согласно заключению медиков, причиной смерти диагностировано алкогольное отравление», — уверяют в военкомате.

Ранее сообщалось, что под Житомиром военный ТЦК открыл огонь во время спора с гражданскими.