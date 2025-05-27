Смерть мальчика после лечения зубов во Львове: подозреваемая врач мобилизовалась в ВСУ

5-летний Велес Пашник, который умер после лечения зубов во Львове

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Подозреваемая в смерти 5-летнего Велеса Пашника во время лечения зубов во Львове анестезиолог Ирина Пода мобилизовалась на военную службу. Теперь адвокаты врача ходатайствуют об остановке производства по делу.

Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на отца умершего мальчика Виктора Пашника.

Отец Велеса рассказал, что Пода мобилизовалась в ВСУ через рекрутинговый центр. Теперь дело хотят приостановить. Суд должен рассмотреть соответствующее ходатайство адвокатов врача.

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«Конечно, что это портновщина, возможность избежать наказания и ответственности», — сказал Пашник.

Согласно закону, мобилизация является основанием для остановки производства по делу. Пока подозреваемая анестезиолог будет находиться на службе, срок давности дела будет истекать.

Как заявили в прокуратуре Львовской области, там не поддерживают остановку производства по этому делу и будут требовать ареста Поды.

«Прокуратура не согласна, в связи с чем подано ходатайство об изменении ей меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Кроме этого, прокуроры будут возражать против приостановления уголовного производства«, — говорится в заявлении прокуратуры.

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Там добавили, что также подготовлено ходатайство о разрешении на задержание врача, чтобы привести ее в суд для рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения.

Что известно о смерти Велеса после лечения зубов?

Напомним, в декабре 2023 года украинский музыкант Виктор Пашник сообщил о тяжелой ситуации в его семье: 5-летний сын Велес впал в кому в стоматологической клинике Ori-Dent во время операции по удалению молочных зубов под общим наркозом.

Ребенок больше месяца находился в коме и умер в январе 2024 года.

В апреле того же года клинико-экспертная комиссия Департамента здравоохранения Львовской ОВА предоставила заключение о смерти Велеса: оказание медицинской помощи пациенту признали ненадлежащим, ведь стоматолог и анестезиолог не имели квалификации и сертификата для лечения детей.

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В феврале 2025 года полиция сообщила анестезиологу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, подделке документов, использовании заведомо поддельного документа и незаконной лечебной деятельности. Ей грозит до пяти лет заключения.