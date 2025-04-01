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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
626
Время на прочтение
1 мин

Смерть человека под колесами трамвая во Львове: детали трагического события

На место происшествия оперативно вызвали экстренные службы и следственно-оперативную группу.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Львовский трамвай / Иллюстративный фото

Львовский трамвай / Иллюстративный фото

Стали известны детали трагического события с участием трамвая во Львове . По предварительной информации, во время остановки маршрута №1 неизвестный лег под колеса, что повлекло за собой несовместимые с жизнью травмы.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Пока известно, что трамвай трогался от остановки на ул. Русской в сторону площади Рынок в то время, когда с противоположной от остановки стороны человек оказался под колесами вагона.

"Личность погибшего устанавливают. Предварительно - это мужчина, ориентировочно 45 лет, без места постоянного проживания", - говорится в сообщении.

Правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения, предоставленных городом, и устанавливают все обстоятельства происшествия. В частности, рассматривается версия о самоубийстве.

Напомним, вчера в центре Львова на улице Русской произошел ужасный инцидент — трамвай отрезал голову мужчине.

Дата публикации
Количество просмотров
626
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