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- Львов
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Смерть человека под колесами трамвая во Львове: детали трагического события
На место происшествия оперативно вызвали экстренные службы и следственно-оперативную группу.
Стали известны детали трагического события с участием трамвая во Львове . По предварительной информации, во время остановки маршрута №1 неизвестный лег под колеса, что повлекло за собой несовместимые с жизнью травмы.
Об этом сообщает Львовский городской совет.
Пока известно, что трамвай трогался от остановки на ул. Русской в сторону площади Рынок в то время, когда с противоположной от остановки стороны человек оказался под колесами вагона.
"Личность погибшего устанавливают. Предварительно - это мужчина, ориентировочно 45 лет, без места постоянного проживания", - говорится в сообщении.
Правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения, предоставленных городом, и устанавливают все обстоятельства происшествия. В частности, рассматривается версия о самоубийстве.
Напомним, вчера в центре Львова на улице Русской произошел ужасный инцидент — трамвай отрезал голову мужчине.