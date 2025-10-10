Сложная зима впереди: во Львове готовятся к блекаутам и дефициту газа

Львов. / © pixabay.com

Львов готовится к возможным обесточениям. Город переходит в режим тестирования альтернативных источников. Впрочем, отопительный сезон не начнется в ближайшие недели.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Зима может быть сложной. Сегодняшняя ночь в Киеве это еще раз доказала. С завтрашнего дня переводим Львов в режим тестирования. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу", - подчеркнул чиновник.

Уже в эти выходные во Львове отключат светофоры от основного питания и переведут на альтернативное, чтобы убедиться, что в случае блекаута они будут работать.

Городской голова сообщил, что пока отопительный сезон во Львове не начнут. Однако по заявкам отопление приступили в школах, садах и больницах. Впрочем, пока нет лимитов, город не может запускать ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в полную мощность.

"Что касается отопления - действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. На октябрь лимит газа составляет 8 млн м3. Чтобы полноценно пройти осенне-зимний период с октября, нужно еще 10 млн. Их нет. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно, чтобы зимой тепло было".

Напомним, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прогнозирует тяжелую зиму из-за вероятных отключений газа. По его словам, к отключению света население любого готово, а вот к проблемам с газоснабжением – нет.

Заметим, что мэр Харькова Игорь Терехов считает, что для Харькова грядущая зима будет самой сложной за всю войну. В последние несколько дней РФ атаковала три трансформаторные подстанции, которые питали областной центр. Эти удары стали очень серьезными для мощностей "Харьковоблэнерго".