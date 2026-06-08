Каменка-Бугский горсовет случайно транслировал в YouTube застолье / © Скриншот

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Каменка-Бугский горсовет случайно показал в прямом эфире YouTube, как его работники пируют в сессионном зале. Запись сразу удалили, однако скриншоты застолья уже распространились по местным пабликам.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

На видео видно 24 работника горсовета, стоявших в большом зале у стола с едой и коробками пиццы. На кадрах присутствовавшие пили крепкий алкоголь, а именно застолье было спланировано заранее.

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Заместитель мэра Олег Квасницкий в комментарии журналистам заявил, что работники собрались исключительно в обеденный перерыв и подобных празднований в ведомстве обычно не практикуют. Причины запуска онлайн-эфира чиновник назвать не смог.

«Это было в обеденное время, с 13:00 до 14:00. Люди просто собрались, съели торт и разошлись дальше работать. Удивительная история, как запустилась трансляция, откуда она взялась. Мы трансляцию включаем только во время заседаний. В тот день до этого заседаний не было. Мы вообще не практикуем празднование дней рождений на работе и рабочих местах. Вообще не помним, когда вместе что-то праздновали: как в стенах городского совета, так и вне них», — рассказал Олег Квасницкий, добавив, что в понедельник в мэрии будут детально разбираться в ситуации.

Мэр Каменки-Бужской Олег Емельян, возглавляющий общину с 2010 года, отрицал наличие большого количества алкоголя на столах, однако подтвердил, что знал о планах подчиненных собраться на обеде. По его словам, к нему обращались с просьбой разрешить «съесть пиццы». Чиновник отметил, что обстоятельства инцидента выясняются, и выразил возмущение реакцией общественности.

«К большому сожалению, сегодня местное самоуправление крайне во всем. Нельзя нигде пойти, потому что вы местное самоуправление. У нас есть похороны военных, к сожалению, туда приходит только местное самоуправление, все остальные заняты. Люди в обед хотели скромно съесть пиццу и отпраздновать кое-что, а теперь из всех совершили преступников. Наверняка больше не о чем писать. Мы все выясняем, нам неприятно», — сказал мэр.

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Он заверил, что подобное в стенах учреждения произошло впервые за год, и руководство уже сделало выводы, чтобы предотвратить повторение таких случаев. Также Олег Емельян заявил, что берет всю ответственность за инцидент на себя.

«Будут наказывать городского голову, потому что во всем однозначно виноват городской голова. Если что-то хорошо, то все причастны, а если нет, то городской голова виноват. Я вам сказал, что я виноват во всем, но вы же хотите написать больше, чтобы у вас было больше подписчиков, чтобы все говорили, какой Каменско-Бугский городской совет плохой. Я вам сказал, что во всем виноват я, я допустил это. Мне неприятно из-за того, что произошло, я себя в том обвиняю. Почему у меня есть кого-то винить», — заявил городской голова.

Каким образом технически запустилась вещание из сессионного зала в нерабочее время, в городском совете пока не установили.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 8 июня утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и экс-главой Верховного Суда Всеволодом Князевым, которого в мае 2023 года разоблачили на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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