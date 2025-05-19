Скандал с похищение ветерана работниками ТЦК во Львове: ответ ОК "Запад" интригует

Скандалы во время мобилизации / © ТСН.ua

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Во Львове ветеран Нацгвардии Андрей Баглай, уволенный из Сил обороны по состоянию здоровья и имеющий группу инвалидности, сообщил об избиении и похищении работниками ТЦК.

Спикер ОК «Запад» Олег Домбровский прокомментировал скандал и возразил, что его подчиненные применяли силу против ветерана. Об этом пишет «Суспільне Львів».

Домбровский утверждает, что львовянин Баглай отказался показать свои военно-учетные документы, при этом «вел себя свысока и отвечал военнослужащим в некорректной форме».

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«Гражданин Андрей Баглай был приглашен в ТЦК. Только во время следования по маршруту он изъявил желание сказать о том, что он проходил военную службу и был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья. После выяснения этих обстоятельств он был отпущен. По поводу того, что гражданин заявлял о применении неправомерных действий в отношении него, проведенное расследование это не подтвердило», — говорит спикер ОК «Запад».

Домбровский утверждает, что никаких обращений со стороны этого ветерана в правоохранительные органы или в больницы не было.

Также он уточнил, что четверо из пяти задерживавших Баглая военнослужащих ТЦК являются участниками боевых действий.

Дата публикации 18:18, 18.05.25 Количество просмотров 65 Во Львове работники ТЦК якобы похитили и избили ветерана — соцсети

Напомним, что в Харьковском районном территориальном центре комплектования 39-летний мужчина погиб, выпрыгнув из окна третьего этажа здания.

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