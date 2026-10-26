Скандал между Польшей и Украиной из-за УПА и Шухевича: кто прекратил партнерство с Львовской областью

Львов / © pexels.com

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Польское Люблинское воеводство прекращает сотрудничество со Львовской областью из-за решения облсовета объявить 2027 годом Романа Шухевича, Олега Ольжича и Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом 26 октября сообщило польское издание RMF24.

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Речь идет о соглашении по экономическому, торговому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Люблинским воеводством и Львовской областью, заключенное в 2004 году.

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Маршалок Люблинского воеводства Ярослав Ставерский объяснил решение тем, что польская сторона не соглашается с увековечением людей, которых считает ответственными за преступления против поляков и других народов. По его словам, партнерство не может быть с теми, кто, по его мнению, прославляет преступников.

«Это был жестокий геноцид, и никто за это не извинился», — заявил Ставерский.

Представители других политических сил также поддержали прекращение сотрудничества. Депутат Марек Кос из Польской крестьянской партии заявил, что нельзя согласиться с таким отношением к полякам со стороны украинцев. Представитель «Гражданской коалиции» Зофия Возьница отметила, что для поляков это неприемлемо.

Вицеголова сеймика Кшиштоф Гавласевич добавил, что украинской стороне дали время отказаться от решения, однако этого не произошло.

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Перемышль приостановил сотрудничество со Львовом

В тот же день городской совет Перемышля также принял решение о партнерских отношениях со Львовом, но выбрал более мягкий вариант — не разрывать, а приостановить сотрудничество. Как сообщило RMF24, депутаты поддержали это решение единогласно.

Таким образом, решение Львовского областного совета уже повлекло реакцию со стороны двух польских партнеров Львовщины и Львова. Еще раньше о возможности разорвать партнерские отношения с украинским городом заявлял мэр Кракова Лукаш Гибала.

О возможном прекращении сотрудничества со Львовской областью также сообщало руководство Люблинского воеводства. Теперь региональный сеймик проголосовал за расторжение соглашения, в то время как Перемышль ограничился его приостановкой.

Что предшествовало решению польской стороны

20 октября Львовский областной совет на внеочередной сессии поддержал решение объявить 2027 годом Романа Шухевича, Олега Ольжича и Украинской повстанческой армии.

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Инициатором соответствующего постановления был депутат облсовета Святослав Шеремета. После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обратился в Управление по делам иностранцев с просьбой внести его в список нежелательных лиц в Польше.

Вечером 21 октября министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский сообщил, что Шеремету внесли в соответствующий реестр с запретом на въезд в Шенгенскую зону и пребывание на ее территории в течение пяти лет.

Сам депутат объяснял, что Львовский областной совет не впервые объявляет отдельные годы в честь деятелей, боровшихся за независимость Украины, а также напоминал, что решение о чествовании УПА или Романа Шухевича принимали и раньше.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали постановление Львовского областного совета контрпродуктивным для дальнейшего развития украинско-польских отношений. В ведомстве также отметили, что депутаты перед принятием решения не обращались в МИД или другие центральные органы власти, чтобы оценить возможные последствия для политических отношений с Польшей.

Как решение прокомментировал Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск 23 октября заявил, что ситуация может усложнить европейскую интеграцию Украины, если Киев не будет учитывать чувствительность польского общества к историческим вопросам.

«У Украины будет очень серьезная проблема с интеграцией, если не будет уважать нашу чувствительность. Мне кажется, президент Зеленский это хорошо понял. Я потратил долгие часы, чтобы он также принял польскую точку зрения в этом вопросе, но трудно отвечать за решение каких-то депутатов. Это сродни спланированной провокации одного из львовских националистов. Очень глупо и не нужно», — сказал Туск.

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