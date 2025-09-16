Швыряли котенка об стену: на Львовщине накажут родителей двух подростков

Котенок / © скриншот с видео

На Львовщине полицейские привлекли к административной ответственности родителей двух подростков 12 и 13 лет, которые издевались над котенком и швыряли его о стену.

Об этом сообщает полиция Львовской области в Facebook.

К счастью, животное осталось невредимым. Ювенальные полицейские провели с подростками профилактические беседы по поводу недопустимости таких поступков, а их родителям грозит штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

«Публикацию с видео, где двое парней издевались над котенком, полицейские обнаружили 15 сентября во время мониторинга социальных сетей. В частности, на видео было видно, как дети швыряли кота о стену», — говорится в сообщении.

Ювенальные полицейские Золочевского районного отдела полиции немедленно приступили к проверке, во время которой установили личности участников происшествия. Ими оказались жители одного из городов Золочевского района: один 13-летний, который непосредственно издевался над котенком, и его товарищ 12 лет, снимавший видео. Это произошло 23 июля.

На родителей детей полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, что влечет предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Материалы направлены на рассмотрение суда.

