Штормовое предупреждение во Львовской области: синоптики предупредили об опасности

Львов под штормовым предупреждением / © ТСН

27-30 января на территории Львовской общины — штормовое предупреждение. В регионе ожидается неустойчивая погода. Время от времени будут проходить дожди, местами возможен мокрый снег.

Об этом стало известно от Львовского регионального центра гидрометеорологии, сообщает Львовский городской совет.

Также синоптики предостерегают об образовании гололеда на автодорогах и тротуарах.

Поэтому водителям советуют соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а пешеходам — быть особенно внимательными во время передвижения.

Напомним, по прогнозам синоптиков в конце января в Киеве и области ожидается нестабильная погода с температурными колебаниями и осадками разной интенсивности. Сложные погодные условия будут обусловлены влиянием влажных воздушных масс с юга.

Между тем, по прогнозу синоптиков, 27 января, в западных областях Украины ожидается теплая погода.