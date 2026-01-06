- Дата публикации
Школьный скандал во Львовской области: учительница травила учеников и нарушала должностные обязанности
В лицее села Нежухов учительница начальных классов получила выговор за систематическое нарушение должностных обязанностей и распространение персональных данных учащихся в родительском чате.
В лицее села Нежухов во Львовской области учительница начальных классов Наталья Сулик получила выговор за систематическое нарушение служебных обязанностей и отказ действовать в соответствии с установленными процедурами.
Об этом сообщил директор учебного заведения Анатолий Смакал в интервью "Суспільному".
По словам директора, Сулик неоднократно игнорировала обязанности: пропускала уроки, меняла расписание без объяснений, нарушала сроки проведения экскурсий и не представляла письменные отчеты о проблемах в классе. Эти факты стали основанием для составления акта и начала служебного расследования после инцидента, когда учащиеся должны были поехать на экскурсию на уроках, но поездка не состоялась.
Для оценки ситуации в классе был привлечен школьный психолог. Однако впоследствии выяснилось, что Наталья Сулик незаконно распространила заключение психолога в родительском чате, раскрыв персональные данные детей. Это стало дополнительным нарушением, которое может нарушать права учащихся и их родителей.
"Першу догану їй винесено за невиконання службових обов’язків, часті зміни розкладу та пропуск уроків. Другу догану розглядають за порушення конфіденційності: вона поширила психолого-педагогічні характеристики дітей у батьківському чаті, що є неприпустимим. Вона зараз на лікарняному, але після повернення з понеділка ми оформимо всі документи", – додав директор ліцею.
