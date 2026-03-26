Шарпала и кричала: во Львове воспитательница жестоко обращалась с детьми (видео)

Во Львове воспитательница жестоко обращалась с детьми / © lviv1256.com

Воспитательницу львовского детского сада №127 уволили с должности после обнародования видеозаписи. На кадрах зафиксировали ее грубое поведение с детьми во время прогулки.

Об инциденте стало известно из опубликованного видео местного паблика в Facebook.

В комментариях под видео руководитель городского управления образования Андрей Закалюк сообщил, что эта работница детсада уволена. По его словам, инцидент недопустим, поэтому все собранные материалы по действиям работницы передадут в правоохранительные органы.

Доказательства ненадлежащего отношения к детям предоставила жительница соседнего с садиком дома. Женщина заметила агрессивное поведение воспитательницы с балкона и зафиксировала ее на камеру. На обнародованных кадрах видно, как работница заведения систематически кричит на детей, требуя, чтобы они шли ровной шеренгой и держали линию.

В частности, на видео зафиксирован момент, когда воспитательница с криком «Ты ходить умеешь?» начала дергать мальчика за капюшон. Из-за резкого толчка воспитательницы девочка, стоявшая рядом в паре, не удержалась на ногах и упала на землю. Несмотря на это, женщина продолжала давить на питомцев, требуя немедленного выполнения своих приказов.

Андрей Закалюк назвал зафиксированные фрагменты ужасающими и подчеркнул, что такие лица не имеют права работать в образовательных учреждениях.

«Фрагмент на видео — ужасный. И он действительно был в садике. Такие работники не могут работать с детками. Воспитательница — уволена. Все материалы передаем в полицию», – написал Закалюк.

