Сеть шумит об избиении освобожденного из плена бойца военными ТЦК: что произошло на самом деле
Сеть всколыхнули слухи о якобы жестоком нападении работников ТЦК на ветерана, прошедшего три года плена. Однако за громкими заголовками региональных пабликов скрывалась другая правда.
Вчера в соцсетях распространили информацию, что якобы военные ТЦК избили ногами и залили баллончиком ветерана войны, который был в плену более 2 лет.
В частности, об этом писали в региональном паблике «Так люблю тот Львов, что не хватает слов».
«Ситуация произошла между 19:00 и 19:05. Ветеран 2002 года. Документы при себе имел, был с тяжелым рюкзаком и шевронами на одежде. По словам пострадавшего, он стал к ним ссориться, что-то бросил в их машину. Они выбежали, он начал убегать, его догнали и жестоко избили (ударами ног по голове), и зашипели баллончиком. После этого сразу скрылись», — говорилось в сообщении.
Официального комментария от Нацполиции или Львовского областного ТЦК в момент публикации новости не было.
Что случилось на самом деле
Однако заместитель городского головы Львова по ветеранам, ветеран-десантник Андрей Жолоб объяснил, что случилось на самом деле. По его словам, подрались двое военных.
«Побились двое военнослужащих в результате взаимных оскорблений (ветеран, который был 3 года в плену и военнослужащий ТЦК, переведенный после ранения собственно в это подразделение). Спровоцировал конфликт собственно бывший военнопленный, сам это признал и забрал заявление из полиции (нет, никто на него не давил и не обещал снова мобилизовать — потому что сейчас зрадолюбы любезно снова догадок насыпят», — написал Жолоб.
Он заверил, что двое военных разошлись миром.
Можем предположить, что читатели так быстро поверили в слухи об избиении ветерана работниками ТЦК, потому что похожая история действительно имела место — только в Одессе. В прошлом месяце там освобожденного из плена морпеха, защитника Мариуполя военнослужащие ТЦК избили и затолкали в автомобиль. За совершенное военных ТЦК будут судить.