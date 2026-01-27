Сеть шумит об избиении освобожденного из плена бойца военными ТЦК: что произошло на самом деле

В мэрии Львова объяснили драку между бывшим пленником и раненым бойцом ТЦК / © Так люблю той Львів, що бракує ми слів

Вчера в соцсетях распространили информацию, что якобы военные ТЦК избили ногами и залили баллончиком ветерана войны, который был в плену более 2 лет.

В частности, об этом писали в региональном паблике «Так люблю тот Львов, что не хватает слов».

«Ситуация произошла между 19:00 и 19:05. Ветеран 2002 года. Документы при себе имел, был с тяжелым рюкзаком и шевронами на одежде. По словам пострадавшего, он стал к ним ссориться, что-то бросил в их машину. Они выбежали, он начал убегать, его догнали и жестоко избили (ударами ног по голове), и зашипели баллончиком. После этого сразу скрылись», — говорилось в сообщении.

Официального комментария от Нацполиции или Львовского областного ТЦК в момент публикации новости не было.

Что случилось на самом деле

Однако заместитель городского головы Львова по ветеранам, ветеран-десантник Андрей Жолоб объяснил, что случилось на самом деле. По его словам, подрались двое военных.

«Побились двое военнослужащих в результате взаимных оскорблений (ветеран, который был 3 года в плену и военнослужащий ТЦК, переведенный после ранения собственно в это подразделение). Спровоцировал конфликт собственно бывший военнопленный, сам это признал и забрал заявление из полиции (нет, никто на него не давил и не обещал снова мобилизовать — потому что сейчас зрадолюбы любезно снова догадок насыпят», — написал Жолоб.

Он заверил, что двое военных разошлись миром.

Можем предположить, что читатели так быстро поверили в слухи об избиении ветерана работниками ТЦК, потому что похожая история действительно имела место — только в Одессе. В прошлом месяце там освобожденного из плена морпеха, защитника Мариуполя военнослужащие ТЦК избили и затолкали в автомобиль. За совершенное военных ТЦК будут судить.