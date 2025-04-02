СБУ сорвала теракт во Львове: задержаны агенты российского ГРУ

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Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией предотвратила попытку вражеской диверсии во Львове, которую готовила российская военная разведка (ГРУ). В ходе спецоперации контрразведчики задержали двух агентов, которые планировали взорвать админздание одного из райотделов полиции.

По материалам следствия, преступление должно было быть совершено с использованием самодельного взрывного устройства, замаскированного в пакете. Агентов должны были взорвать дистанционно — вместе со взрывчаткой, как только те занесли бы ее в помещение.

Взрывчатка, замаскированная под огнетушитель. / © Служба безопасности Украины

Одной из исполнительниц оказалась 22-летняя киевлянка, которая искала “легкий заработок” в пророссийских Telegram-каналах. Там ее завербовал кадровый сотрудник российского ГРУ. Первым испытанием для девушки стало распространение в столице листовок с фейками российской пропаганды.

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Позже ее отправили во Львов с задачей организовать теракт против украинских правоохранителей. Для этого она привлекла своего знакомого, также жителя Киева.

На Львовщине агенты достали из предварительно подготовленного схрона взрывчатку, замаскированную под огнетушитель. Поблизости цели планировали установить скрытую камеру с удаленным доступом, чтобы российские кураторы могли наблюдать за совершением теракта и его последствиями.

СБУ обнаружила агентов еще до реализации плана, зафиксировала все подготовительные действия и задержала их непосредственно при приближении к админздания со взрывчаткой.

Обоим фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Они находятся под стражей. Максимальное наказание — пожизненное заключение с конфискацией имущества.