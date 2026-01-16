- Дата публикации
Садовый предупредил львовян об опасности на улице: в чем дело (фото)
Во Львове температурные качели создали реальную угрозу для здоровья прохожих.
Из-за резкого ночного похолодания после оттепели улицы Львова покрылись льдом, а на крышах образовались опасные сосульки. Городской голова Андрей Садовый призвал львовян к максимальной осторожности и подчеркнул важность взаимопомощи
Об этом мэр написал в Сети.
«Осторожно! На улице очень скользко!» — подчеркнул Садовый.
Днем и накануне вечером температура во Львове была выше нуля, поэтому снег начал активно таять. Ночью же мороз вернулся, и вся талая вода быстро замерзла.
На крышах накопилось много льда и образовались сосульки. С ночи коммунальные службы работают над их уборкой: снимают опасные навесы и посыпают тротуары, ведь пешеходные дорожки сильно обледенели.
«Работаем максимально быстро, но, пожалуйста, будьте очень осторожны — это вопрос здоровья. Если видите рядом старшего человека, помогите ему перейти скользкий участок. Берегите себя и друг друга», — призвал городской голова Львова.
Напомним, 14 января сообщалось, что на Львовщине ожидается резкое похолодание и сильные снегопады. Такие погодные условия вместе с графиками отключений электроэнергии создают дополнительные риски для стабильного функционирования транспортной сети и коммунального сектора. Власти призвали граждан оставаться дома, избегать путешествий на большие расстояния, а также позаботиться об автономном освещении, павербанках, запасе питьевой воды и теплой одежде на случай затяжных отключений света.
К слову, 15 января известный ресторатор Вардкес Арзуманян временно закрыл во Львове культовые заведения «Кентавр», «Монс Пиус» и «ПараДжанов» из-за критических условий для бизнеса. Одни из причин — 15-часовые отключения света и отсутствие водоснабжения.