Садовый предупредил львовян об опасности на улице: в чем дело (фото)

Городской глава Львова Андрей Садовый / © Getty Images

Реклама

Из-за резкого ночного похолодания после оттепели улицы Львова покрылись льдом, а на крышах образовались опасные сосульки. Городской голова Андрей Садовый призвал львовян к максимальной осторожности и подчеркнул важность взаимопомощи

Об этом мэр написал в Сети.

«Осторожно! На улице очень скользко!» — подчеркнул Садовый.

Реклама

Днем и накануне вечером температура во Львове была выше нуля, поэтому снег начал активно таять. Ночью же мороз вернулся, и вся талая вода быстро замерзла.

На крышах накопилось много льда и образовались сосульки. С ночи коммунальные службы работают над их уборкой: снимают опасные навесы и посыпают тротуары, ведь пешеходные дорожки сильно обледенели.

«Работаем максимально быстро, но, пожалуйста, будьте очень осторожны — это вопрос здоровья. Если видите рядом старшего человека, помогите ему перейти скользкий участок. Берегите себя и друг друга», — призвал городской голова Львова.

Погода во Львове / © Садовий/Facebook

Напомним, 14 января сообщалось, что на Львовщине ожидается резкое похолодание и сильные снегопады. Такие погодные условия вместе с графиками отключений электроэнергии создают дополнительные риски для стабильного функционирования транспортной сети и коммунального сектора. Власти призвали граждан оставаться дома, избегать путешествий на большие расстояния, а также позаботиться об автономном освещении, павербанках, запасе питьевой воды и теплой одежде на случай затяжных отключений света.

Реклама

К слову, 15 января известный ресторатор Вардкес Арзуманян временно закрыл во Львове культовые заведения «Кентавр», «Монс Пиус» и «ПараДжанов» из-за критических условий для бизнеса. Одни из причин — 15-часовые отключения света и отсутствие водоснабжения.