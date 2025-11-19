ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
5444
Время на прочтение
1 мин

Российская армия ударила по Львовской области: какие последствия атаки

Обошлось без жертв и пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дым.

Дым. / © pixabay.com

Ночью 19 ноября российские оккупанты атаковали Львовскую область беспилотниками и крылатыми ракетами. Поврежден энергетический объект.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Пострадал энергообъект. Также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар", - подчеркнул чиновник.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Козицкий отмечает, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Как сообщалось, утром мощные взрывы были слышны во Львове. Мониторинг предупреждали об угрозе ракет. Местные власти призвали людей находиться в укрытиях.

Дата публикации
Количество просмотров
5444
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie