Российская армия ударила по Львовской области: какие последствия атаки
Обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью 19 ноября российские оккупанты атаковали Львовскую область беспилотниками и крылатыми ракетами. Поврежден энергетический объект.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Пострадал энергообъект. Также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар", - подчеркнул чиновник.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Козицкий отмечает, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Как сообщалось, утром мощные взрывы были слышны во Львове. Мониторинг предупреждали об угрозе ракет. Местные власти призвали людей находиться в укрытиях.