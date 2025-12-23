- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 4669
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская армия ударила дронами по Львовской области: власть о последствиях
Под прицелом россиян находилась критическая инфраструктура региона.
Во вторник, 23 декабря, российская армия атаковала беспилотниками Львовскую область. Поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. К сожалению, есть последствия», — подчеркнул глава ОВА.
Детали атаки и какие последствия, чиновник не сообщил.
Заметим, что воздушная тревога во Львовской области была объявлена в 06:42. Власти предупреждали, что в воздушном пространстве области находятся беспилотники.
Как сообщалось, россияне атаковали соседнее Прикарпатье. Произошли взрывы в Бурштине. Город находился под атакой беспилотников.