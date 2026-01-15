Россия ударила по центру Львова: власти сообщили о последствиях атаки (фото)

Львов. / © Pixabay

Утром 15 января российская армия ударила боевым беспилотником по Львову. Оккупанты атаковали детскую площадку на улице Степана Бандеры. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Сегодня враг нанес удар по центру Львова — по историческому наследию ЮНЕСКО, по детской площадке, расположенной позади памятника Степану Бандере», — подчеркнул чиновник.

В момент атаки коммунальные работники находились рядом и убирали снег. Они не пострадали, заметил Козицкий.

В жилых домах поблизости, а также в корпусе Львовской политехники, школе и колледже выбиты окна. Кроме того, в храме Святых Ольги и Елизаветы, который является памятником архитектуры, повреждены витражи. Из-за атаки есть временные изменения в курсировании транспорта во Львове.

Мэр Андрей Садовый во время брифинга заявил, пишет «Общественное», что дрон не долетел 40-45 метров до памятника Степану Бандере. В городе взрывной волной повреждены здания в трех районах: Франковском, Галицком и Железнодорожном. Уничтожена детская площадка.

«Более 50 окон вылетело. Приступили к ликвидации последствий. В школе в двух классах вылетели окна, дети будут сегодня немного свободнее. Повылетали также окна во Львовской политехнике и профтехучилище», — подчеркнул Садовый.

Фото последствий атаки во Львов

Повреждение в храме. Фото: Телеграмм-канал «Запад Главное».

Последствия атаки на Львов. Фото: Телеграмм-канал «Запад Главное».

Атака на Львов

Утром 15 января во Львове с 06:07 до 06:50 длилась воздушная тревога. В городе раздался взрыв. Перед ним Воздушные силы сообщали об опасности БПЛА во Львовской области.

Власти сообщили, что РФ атаковала Львов беспилотником. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что дрон упал на детскую площадку у памятника Бандере — «символического места, которого агрессор больше всего боится».