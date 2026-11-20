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РФ ударила по железнодорожной станции во Львове: есть погибшие и пострадавшие — детали от УЗ
В момент атаки вокзал не работал. Впрочем, жертвы могли пострадать не только на территории станции, но и вблизи нее.
В результате утренних ракетных ударов по Львову был поврежден билетный терминал железнодорожной станции «Скнилов». Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
«По предварительной информации, в результате удара по станции есть погибшие и пострадавшие, в том числе на прилегающей к ней территории. Железнодорожники не пострадали», — говорится в сообщении.
В УЗ отмечают, что после получения предупреждения об угрозе от мониторингового центра машинист электропоезда, который приближался к станции, остановил его на подъезде к ней и эвакуировал пассажиров. В тот момент вокзал не работал.
Сейчас на месте удара работают спасатели и другие экстренные службы. В компании также сообщили, что выясняют масштабы повреждений железнодорожной инфраструктуры.
Атака на Львов 20 ноября — детали
В пятницу, 20 ноября, РФ устроила массированную атаку. С утра россияне атаковали крылатыми ракетами западные регионы. В течение нескольких часов воздушные цели летели во Львов. В городе произошли мощные взрывы.
Позже власти заявили, что РФ нанесла удары по Львову. Произошло попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. Кроме того, повреждены автомобили и одно из общежитий.
Сегодня Львов и область пережили одну из самых тяжелых комбинированных воздушных атак. Силы ПВО отбивали налет около шести часов подряд. В частности, в Стрыйском районе был поврежден энергетический объект, а в Золочевском сбитый дрон разрушил три жилых дома.